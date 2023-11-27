У власність Міноборони повернули майновий комплекс біля Одеси, який неодноразово перепродавали ділки

Майновий комплекс біля Одеси площею близько 8000 квадратних метрів повернули у власність Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Майно розташоване на 16 гектарах. Раніше його протиправно вилучили з державної власності. Для цього керівники приватних структур та посадові особи держпідприємства, користуючись послугами приватних нотаріусів, організували схему для виведення із володіння Міноборони нерухомого майна та земель. За цією схемою об'єкт багато разів перепродавали, що допомагало “організаторам” зберігати майно у своїй власності і при цьому уникати судового рішення на користь міністерства.

Наразі зловмисників викрили, а правоохоронці опрацьовують питання притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Міністерству оборони України повернули право власності будівлі військового містечка у Києві загальною площею понад шість тисяч квадратних метрів вартістю близько 145 млн грн.

До цього за підозрою в хабарництві затримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та його посередника. Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомелі на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.