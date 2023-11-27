Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСуспільствоПодії

У власність Міноборони повернули майновий комплекс біля Одеси, який неодноразово перепродавали ділки

Викрили причетних до схеми, наразі правоохоронці опрацьовують питання притягнення їх до відповідальності.

У власність Міноборони повернули майновий комплекс біля Одеси, який неодноразово перепродавали ділки
Фото: Міноборони

Майновий комплекс біля Одеси площею близько 8000 квадратних метрів повернули у власність Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Майно розташоване на 16 гектарах. Раніше його протиправно вилучили з державної власності. Для цього керівники приватних структур та посадові особи держпідприємства, користуючись послугами приватних нотаріусів, організували схему для виведення із володіння Міноборони нерухомого майна та земель. За цією схемою об'єкт багато разів перепродавали, що допомагало “організаторам” зберігати майно у своїй власності і при цьому уникати судового рішення на користь міністерства.

Наразі зловмисників викрили, а правоохоронці опрацьовують питання притягнення їх до відповідальності. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше Міністерству оборони України повернули право власності будівлі військового містечка у Києві загальною площею понад шість тисяч квадратних метрів вартістю близько 145 млн грн.

До цього за підозрою в хабарництві затримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та його посередника. Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомелі на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies