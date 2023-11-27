Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСуспільствоВійна

Віцепрезидентка Єврокомісії та Генпрокурор Костін обговорили тип спецтрибуналу для Росії

Юрова наголосила, що "Росія має понести відповідальність та заплатити за свої військові злочини".

Віцепрезидентка Єврокомісії та Генпрокурор Костін обговорили тип спецтрибуналу для Росії
Вера Юрова та Андрій Костін
Фото: Х/ Věra Jourová

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова провела зустріч із Генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

Про це йдеться в дописі Юрової в Х.

Віцепрезидентка ЄК наголосила, що "Росія має понести відповідальність та заплатити за свої військові злочини".

Юрова і Костін обговорили боротьбу з корупцією, а також тип спеціального трибуналу щодо злочинів агресії.

Також на зустрічі йшлося про можливе використання коштів, отриманих від арештованих російських активів, з дотриманням законодавства ЄС та міжнародного права.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, влітку у Гаазі починав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. Це – крок до трибуналу над Кремлем

Наразі Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України. ЄК висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Щоправда, намір Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених росактивів для відновлення України зіткнувся з проблемами. Зокрема, низка країн стурбовані ризиками для фінансових ринків, пов’язаними з таким кроком. 

Тим часом уряд Чехії ухвалив рішення заморозити російські державні активи і вимагатиме це зробити від ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies