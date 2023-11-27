Віцепрезидентка Єврокомісії та Генпрокурор Костін обговорили тип спецтрибуналу для Росії

Юрова наголосила, що "Росія має понести відповідальність та заплатити за свої військові злочини".

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова провела зустріч із Генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

Про це йдеться в дописі Юрової в Х.

Віцепрезидентка ЄК наголосила, що "Росія має понести відповідальність та заплатити за свої військові злочини".

Юрова і Костін обговорили боротьбу з корупцією, а також тип спеціального трибуналу щодо злочинів агресії.

Також на зустрічі йшлося про можливе використання коштів, отриманих від арештованих російських активів, з дотриманням законодавства ЄС та міжнародного права.

Нагадаємо, влітку у Гаазі починав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. Це – крок до трибуналу над Кремлем

Наразі Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України. ЄК висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Щоправда, намір Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених росактивів для відновлення України зіткнувся з проблемами. Зокрема, низка країн стурбовані ризиками для фінансових ринків, пов’язаними з таким кроком.

Тим часом уряд Чехії ухвалив рішення заморозити російські державні активи і вимагатиме це зробити від ЄС.