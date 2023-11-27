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В’язні вінницької тюрми обдзвонювали клієнтів банку і викрадали у них гроші. СБУ ліквідувала "кол-центр"

Шахраї ошукали близько 10 тис. клієнтів провідної фінустанови України. 

В’язні вінницької тюрми обдзвонювали клієнтів банку і викрадали у них гроші. СБУ ліквідувала "кол-центр"

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців. В організацію входило майже 30 в’язнів Вінницької колонії, які обдзвонювали вкладників та викрадали у них гроші.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

"На рахунку" зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небуть застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих. За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша". До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували "строки" у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли "на волю".

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів". Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

  • 2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі "злодія в законі", ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • 7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

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Нагадаємо, поліція затримала організатора та учасників шахрайського кол-центру на Одещині. Злочинці виманювали у людей до 200 тис. доларів на місяць. Вони заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, ОАЕ, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих.

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