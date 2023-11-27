Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, банк, школа та музичне училище

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Протягом минулої доби, 26 листопада, російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Згідно з повідомленням, пошкоджено 16 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, банк, школу, музичне училище, заклад позашкільної освіти, амбулаторію, магазини, гараж. По Торецьку росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами "ФАБ-500" – поранили людину. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та інфраструктуру.

Нагадаємо, протягом доби 25 листопада окупанти вбили двох жителів Донеччини, один цивільний дістав поранення. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.

Станом на 26 листопада в Авдіївці, що зазнає постійних ворожих атак, залишалося 1 336 людей. Триває евакуація населення з міста.