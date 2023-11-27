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Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, банк, школа та музичне училище

Поранення дістав цивільний.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, банк, школа та музичне училище

Протягом минулої доби, 26 листопада, російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Згідно з повідомленням, пошкоджено 16 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, банк, школу, музичне училище, заклад позашкільної освіти, амбулаторію, магазини, гараж. По Торецьку росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами "ФАБ-500" – поранили людину. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та інфраструктуру.

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Нагадаємо, протягом доби 25 листопада окупанти вбили двох жителів Донеччини, один цивільний дістав поранення. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.

Станом на 26 листопада в Авдіївці, що зазнає постійних ворожих атак, залишалося 1 336 людей. Триває евакуація населення з міста.

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