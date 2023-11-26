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В Авдіївці залишаються 1 336 людей

Евакуація населення триває.

В Авдіївці залишаються 1 336 людей

Станом на неділю 26 листопада в Авдіївці, що зазнає постійних ворожих атак, залишаються 1 336 людей.

Про це повідомив у ефірі телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, наразі триває евакуація населення. Трохи зменшилася кількість людей, які мають бажання виїжджати.

"Сьогодні вдалося вивезти чотири людини. Станом на зараз 1 336 людей залишається в місті. На завтра ніби трохи більше евакуації планується. Будемо дивитися по безпековій складовій, бо ворог ще більше застосовує fpv-дрони, незважаючи на погодні умови", – розповів Барабаш.

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Нагадаємо, вчора протягом доби ворог зруйнував в Авдіївці двома авіаударами два приватних будинки.

Станом на початок листопада в Авдіївці лишалася 1 571 особа.

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