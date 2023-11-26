Окупанти завдали масованих ударів по Донеччині. Є жертви

Впродовж доби російські окупанти завдали масованих ударів по території Донецької області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, також зруйновані житлові будинки. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

"У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляна Новомихайлівка. В Очеретинській громаді під вогнем Степове і Новокалинове. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Калиновому Новогродівської громади поранено людину", – повідомив Мороз.

Крім того, у Соледарській громаді внаслідок ударів загинули 2 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні 3 вулиці Сіверська. Торське Лиманської громади зазнало 5 обстрілів.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що росіяни вбили двох цивільних у Воскресенці. Загалом у Донецькій області окупанти вбили 1780 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.