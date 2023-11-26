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Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження

Оголошено ІІ рівень небезпечності.

Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження
Фото: КМВА

У неділю та понеділок, 27 листопада, в Києві очікують суттєве погіршення погоди до ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Зокрема, прогнозують хуртовини, посилення вітру до 17-22 м/с, ожеледицю та сильні снігопади. Про це повідомляє КВМА.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди. Проте, наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці", – повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

У КМВА зазначили, що 27 листопада задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в'їзд у місто великогабаритного транспорту. 

Нагадаємо, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях попередили про сильні снігопади. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях – сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, також очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

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