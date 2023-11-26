13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині вирує негода: на двох трасах тимчасово перекрили рух для вантажівок

Частина регіону наразі без світла.

На Одещині вирує негода: на двох трасах тимчасово перекрили рух для вантажівок
Фото: Скріншот

У неділю в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того для руху  вантажівок наразі перекрито дві траси. Про це повідомляє "Суспільне.Одеса" та Одеська ОВА.

Через сильний снігопад Ізмаїльський район знеструмлено. 

Також перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне з 8.30 години 26 листопада орієнтовно на 12 годин", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Нагадаємо, Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей - хуртовини, снігові замети й ожеледиця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies