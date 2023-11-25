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Сніг, мороз і туман: у Карпатах вирує негода

Температура повітря -11 градусів.

Сніг, мороз і туман: у Карпатах вирує негода
Фото: Чорногірський рятувальни пост

У суботу 25 листопада у Карпатах спостерігається погіршення погодних умов. Наразі у горах спостерігається погана видимість через туман. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:20 на горі Піп Іван було хмарно та туманно. Видимість знизилася до 50 метрів. Вітер був південно-західний зі швидкістю 9 м/с. Температура повітря, за повідомлення рятувальників, була на рівні -11 градусів", — пише Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За прогнозами синоптиків продовж 26-27 листопада на території України очікуються сильні снігопади, ожеледь, пориви вітру. Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці, а також не планувати поїздки на далекі відстані.

Нагадаємо, вчора через негоду 158 населених пунктів залишились без світла. Найбільше – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях.

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