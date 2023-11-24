В Україні через негоду 158 населених пунктів залишились без світла.

Про це повідомляє Міненерго.

“В Україні вирує негода. Через сильні пориви вітру без світла на ранок лишилися 158 населених пунктів. Найбільше – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях”, - йдеться в повідомленні.

Загалом, через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла - 635 населених пунктів, планові відключення побутових споживачів не передбачаються.

Ситуація в енергосистемі стабільна.

Нагадаємо, раніше Укренерго заявило, що попри дефіцит електроенергії відключення споживачів наразі не плануються. Українців закликають ощадливо споживати електрику.