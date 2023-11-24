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В Україні через негоду 158 населених пунктів залишились без світла

Найбільше – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях.

В Україні через негоду 158 населених пунктів залишились без світла
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

В Україні через негоду 158 населених пунктів залишились без світла. 

Про це повідомляє Міненерго. 

“В Україні вирує негода. Через сильні пориви вітру без світла на ранок лишилися 158 населених пунктів. Найбільше – у Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях”, - йдеться в повідомленні. 

Загалом, через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла - 635 населених пунктів, планові відключення побутових споживачів не передбачаються.

Ситуація в енергосистемі стабільна. 

Нагадаємо, раніше Укренерго заявило, що попри дефіцит електроенергії відключення споживачів наразі не плануються. Українців закликають ощадливо споживати електрику.

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