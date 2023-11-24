Уночі Україна залучила допомогу від Румунії на тлі зростання споживання електрики

Була активована аварійна допомога загальним обсягом 1 200 мегават на годину.

Попри те, що сьогоднішнє потепління зменшило попит на електроенергію, ситуація на електростанціях в Україні залишається складною.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Напередодні, 23 листопада, в енергосистемі другий день поспіль фіксували дефіцит електроенергії. Це сталося через похолодання, яке збільшило навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків.

"Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням «Укренерго» 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1 200 мегават на годину", – йдеться в повідомленні.

Потепління в п’ятницю зменшило попит на електроенергію – Укренерго оцінює обсяги споживання вранці як на 6,5% менші, ніж на ранок напередодні.

"Але синоптики попереджають про нову хвилю похолодання вже в неділю, тож, будь ласка, продовжуйте споживати ощадливо", – закликає оператор.

Сьогодні вночі Україна експортувала до Румунії загалом 450 мегават на годину. Імпорт здійснюється зі Словаччини, Румунії, Молдови, загальний обсяг сягає 3 743 мегават на годину, з максимальною потужністю в окремі години до 490 мегават при технічно можливому максимумі 1 200.

Нагадаємо, вчора Укренерго заявило про те, що попри дефіцит електроенергії відключення споживачів не плануються. Українців закликали ощадливо споживати електрику.