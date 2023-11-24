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ГоловнаСуспільствоВійна

У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку на чоловіка

Постраждалого відвезли до лікарні.

У Бериславі росіяни скинули з безпілотника вибухівку на чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні зранку російська військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на чоловіка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", – йдеться у повідомленні.

У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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Учора росіяни атакували цивільного чоловіка аналогічним чином – з безпілотика. Чоловік у цей час їхав на велосипеді. Від отриманих травм він помер. 

Нагадаємо, за минулу добу окупанти здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації. Троє людей загинули, ще 11 були поранені. Серед поранених – двоє дітей.

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