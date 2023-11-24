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Росіяни вчора вбили в Херсонській області трьох, поранили 11 людей

Двоє з поранених – діти. 

За минулу добу окупанти здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БпЛА та авіації. Троє людей загинули, ще 11 були поранені (з них двоє – діти).

По Херсону ворог випустив 91 снаряд. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – написав він.

Нагадаємо, що вчора російська армія вдарила по Чорнобаївці касетними боєприпасами, внаслідок чого загинули і були поранені люди. В Бериславі окупанти атакували з безпілотника чоловіка на велосипеді. Він загинув. 

Сили оборони намагаються відтіснити ворога якомога далі на лівому березі Дніпра, аби убезпечити місцевих від постійних нападів. 

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