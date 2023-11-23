Українська розвідка підтвердила створення ще одного табору для військовополонених

В Україні створюється ще один табір для російських військовополонених.

Про це повідомив представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Насправді давно була потреба створення нового табору утримання російських військовополонених, робота над цим ведеться. Найближчим часом будуть новини. Буде ще один великий табір. Всі ці місця утримання, і тут дуже важливо відзначити, вони будуються, створюються і функціонують згідно з міжнародним правом і Женевською конвенцією”, - повідомив Юсов.

Він наголосив, що до російських військовополонених мають доступ представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Юсов розповів також, що з російськими військовополоненими ведеться виховна робота. Це робиться, щоб у росіян було розуміння справжніх причин цієї війни, і того, які страшні воєнні злочини вони вчинили.

Нагадаємо, понад 250 росіян уже скористалися можливістю зберегти своє життя і відмовились воювати проти України. Таку можливість вони отримали завдяки проєкту "Хочу жить".