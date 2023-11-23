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Умєров: Дії Росії у Чорному морі загрожують всьому вільному світу

Загроза не лише для України.

Умєров: Дії Росії у Чорному морі загрожують всьому вільному світу
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров на засіданні Ради міністрів оборони в Анкарі зазначив, що дії РФ у Чорному морі загрожують не лише Україні. Асиметричні рішення завдають поразок Чорноморському флоту РФ, забираючи в Росії інструменти шантажу вільного світу. 

Про це заявив Міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на засіданні Ради міністрів оборони Південно Східної Європи (РМО ПСЄ) в Анкарі.

"Ми знаємо, за що ми воюємо – за свободу, демократію, права людини, рівність, повагу до людської гідності і верховенство права. Наш ворог не має нічого з цього. І хоче, щоб ніхто не мав. Але там, де є наш воїн – там є європейські цінності. Цінності без їхнього захисту перестають існувати", – наголосив Рустем Умєров.

Умєров закликав партнерів продовжити продовжити спільні дії з танкової підготовки українських військових, авіаційної коаліції з тренувань українських пілотів на F-16, ІТ-коаліції та коаліції з розмінування. 

Рустем Умєров подякував учасникам за підтримку у складний для України та визначальний для Європи і світу час.  Усі учасники засідання висловили підтримку Україні в протистоянні загарбницькій війні і засудили дії Росії.

Нагадаємо, Росія тримає у Чорному морі ракетоносії. а словами керівниці об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк, росіяни вже накопичили понад 800 ракет для енергетичного терору України. Раніше про накопичення РФ ракет повідомляла й розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.

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