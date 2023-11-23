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Правоохоронці підозрюють жителя Вовчанська у співпраці з окупантами

Про підозру чоловіку повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють жителя Вовчанська у співпраці з окупантами
Фото: Нацполіція

Співробітники поліції підозрюють мешканця Вовчанська Харківської області у тому, що він допомагав окупантам облаштовувати блокпости і підтримував дії агресора.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, 44-річний чоловік під час окупації неодноразово публічно схвалював дії президента РФ та заперечував здійснення збройної агресії проти України.

Також чоловік вважав правомірним поширення суверенітету Росії на території України.

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Підозрюваний переконував місцевих, що російські військовослужбовці не обстрілюють населені пункти та мирне населення. Він розповідав, що обстріли здійснюють військовослужбовці ЗСУ. 

Чоловік закликав місцевих допомагати російським військовим та особисто неодноразово допомагав облаштовувати блокпости ворога.

Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання на Харківщині агента ФСБ, якого підозрюють у тому, що він розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ.

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