Служба безпеки України заявила про затримання на Харківщині агента ФСБ, якого підозрюють у тому, що він розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ.

За даними спецслужби, найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць.

Також слідство встановило, що він випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов. Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону.

Зазначається, що у разі ворожих «прильотів», агент збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

СБУ повідомляє, що ще одним завданням агента було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини.

Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Після вербування він отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус». Для комунікації використовував анонімні чати в популярному месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони. Слідство встановило, що чоловік майже щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ.