​Над Чорним морем збили розвідувальний дрон "Моджахер-6", який летів на Одещину

У 2022 році росіяни придбали в Ірану близько 30 таких безпілотників.

Підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" збили над Чорним морем рідкісний іранський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Моджахер-6", запущений російськими окупантами в напрямку Одеської області.

Про це повідомили в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

Зазначається, що в 2022 році росіяни придбали в Ірану близько 30 таких дронів. Перші із запущених у повітряний простір України Сили оборони півдня збили над Чорним морем уже у вересні того ж року.

"Наші воїни тоді виловили Mohajer-6 з його ракетами Ghaem-5 і ретельно вивчили цей витвір ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Mohajer-6 призначений для розвідки та атак. Він може нести чотири керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кг. Дальність його польоту до 200 км, а тривалість - до 12 годин. Максимальна висота роботи 5,4 км.

Нагадаємо, з 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку. Сили ППО збили всі 14 дронів. А ракета не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.