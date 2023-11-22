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Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 320 670 військових.

Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 320 670 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 320670 (+850)
  • танків - 5446 (+7)
  • бойових броньованих машин - 10188 (+14)
  • артилерійських систем - 7769 (+17)
  • РСЗВ - 899 (+0)
  • засоби ППО - 589 (+1) 
  • літаків - 323 (+0) 
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)
  • крилаті ракети - 1564 (+0)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)
  • спеціальна техніка - 1105 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.

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