Загалом Росія вже втратила в Україні 320 670 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 320 670 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 320670 (+850)

танків - 5446 (+7)

бойових броньованих машин - 10188 (+14)

артилерійських систем - 7769 (+17)

РСЗВ - 899 (+0)

засоби ППО - 589 (+1)

літаків - 323 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)

крилаті ракети - 1564 (+0)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)

спеціальна техніка - 1105 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.