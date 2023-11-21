Українські захисники збили черговий російський безпілотник

Бійці української ППО продовжують відбивати атаки росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Мінус шахед над Дніпропетровщиною!” - написав Лисак.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія за дві доби запустила по Україні майже 50 "шахедів" і накопичує крилаті ракети. Таким чином окупанти намагаються послабити українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 21 листопада військово-повітряні сили виявили над узбережжям Чорного моря в Одеській області розвідувальний дрон Mohajer-6. Українські сили ППО вдало знешкодили ворожий безпілотник.