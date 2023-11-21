Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024
Збірна України з футболу зіграла внічию з Італією у кваліфікації Євро-2024
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські захисники збили черговий російський безпілотник

Цього разу БпЛА збили над Дніпропетровщиною.

Українські захисники збили черговий російський безпілотник
Ілюстративне ффото
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Бійці української ППО продовжують відбивати атаки росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Мінус шахед над Дніпропетровщиною!” - написав Лисак. 

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія за дві доби запустила по Україні майже 50 "шахедів" і накопичує крилаті ракети. Таким чином окупанти намагаються послабити українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 21 листопада військово-повітряні сили виявили над узбережжям Чорного моря в Одеській області розвідувальний дрон Mohajer-6. Українські сили ППО вдало знешкодили ворожий безпілотник

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies