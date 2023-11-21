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На вулиці Богатирській у Києві на тиждень обмежать рух транспорту

Обмеження руху триватимуть до 28 листопада.

На вулиці Богатирській у Києві на тиждень обмежать рух транспорту
Фото: Пресслужба КМДА

Завтра, 22 листопада, почнуть обмежувати рух транспорту на вул. Богатирській у напрямку виїзду з Києва

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що тимчасові обмеження, пов’язані з виконанням дорожніх робіт, діятимуть до 28 листопада.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної здійснюватиметься без змін.

Нагадаємо, з середи, 8 листопада, в Києві частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Часткове обмеження руху триватиме до 10 грудня.

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