У Британії тисячі сімей українських біженців можуть опинитися на вулиці

Як показало дослідження британського Червоного Хреста, тисячі сімей українських біженців цієї зими ризикують залишитися без даху над головою і вчетверо частіше опиняються на вулиці, ніж інші родини у Великобританії, повідомляє The Guardian.

Уряд закликали виділити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності.

У звіті йдеться, що до кінця цього фінансового року 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на допомогу безпритульним. Це на 13% більше, ніж у 2022-2023 роках. За прогнозами, майже 5000 із цих сімей зіткнуться з так званою "основною бездомністю", наприклад, опиняться на вулиці, тимчасово проживатимуть у знайомих або ж у гуртожитках.

Дослідники виявили, що українські сім'ї наражаються на набагато більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Українці наражаються на особливий ризик через, зокрема, мовний бар'єр і труднощі в пошуках на ринку житла.

Наразі понад 192 тисячі українців прибули за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. У першій британські сім'ї приймають біженців, у другій - вони приєднуються до родичів, які проживають у Сполученому Королівстві.

Серед ключових рекомендацій для запобігання кризі бездомності серед українців називають:

продовження виплат британцям на третій рік дії програми Homes for Ukraine. Ці виплати здійснювали упродовж перших двох років дії схеми, але на третій рік їх не запланували;

підтримка місцевої влади у вигляді надання гарантій орендної плати або схем застави орендної плати, щоб допомогти українцям отримати доступ до ринку приватного орендованого житла;

збільшення житлової допомоги, яка використовується для розрахунку ставок, відповідно до ринкових.

Нагадаємо, в Японії припиняє діяти програма безплатного проїзду для біженців з України. Тим часом Європейська комісія виділяє ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни.