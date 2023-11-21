Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС стягнув із нардепа Дубневича 56 млн грн застави і передав на ЗСУ

Депутат на засіданні через відеозв'язок відмовився назвати суду своє місцеперебування.

ВАКС стягнув із нардепа Дубневича 56 млн грн застави і передав на ЗСУ
Ярослав Дубневич

Вищий антикорупційний суд стягнув із народного депутата Ярослава Дубневича 56 млн грн застави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ці кошти вносили за нардепа два адвокати, які виступили заставодавцями (26 млн грн і 30 млн грн відповідно).

Крім того, судді частково задовольнили клопотання захисника нардепа про зміну запобіжного заходу і перерахували усі стягнуті кошти на Збройні Сили України.

Раніше судді ВАКС задовольнили клопотання захисту і зменшили заставу Дубневича з 86 млн до 56 млн грн. Різницю - 30 млн грн - на проханням заставодавця, ексдружини нардепа, теж перерахували на ЗСУ.

Відповідно, на армію спрямують усі 86 млн грн внесеної за депутата застави.

Судді також залишили в силі накладене на Дубневича грошове стягнення за неявку до суду. Йому доведеться сплатити ще 5368 грн. Крім того, ВАКС відмовив прокурору в обранні заочного тримання підозрюваного під вартою.

Дубневич не прибув на судове засідання, а приєднався через відеозв’язок і вкотре відмовився повідомити суду своє місцезнаходження. Дубневича пояснив це тим, що “люди, які перебувають на керівних посадах намагаються розправитись з ним”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Ярослава Дубневича. Його підозрюють у розкраданні газу на 2,1 млрд грн.10 жовтня НАБУ і САП повідомили нардепу про про підозру в організації заволодіння майном держави.

На початку цього місяця ВАКС оголосив Дубневича в міжнародний розшук, оскільки він виїхав з України. Адвокати наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies