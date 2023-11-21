ВАКС стягнув із нардепа Дубневича 56 млн грн застави і передав на ЗСУ

Депутат на засіданні через відеозв'язок відмовився назвати суду своє місцеперебування.

Вищий антикорупційний суд стягнув із народного депутата Ярослава Дубневича 56 млн грн застави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ці кошти вносили за нардепа два адвокати, які виступили заставодавцями (26 млн грн і 30 млн грн відповідно).

Крім того, судді частково задовольнили клопотання захисника нардепа про зміну запобіжного заходу і перерахували усі стягнуті кошти на Збройні Сили України.

Раніше судді ВАКС задовольнили клопотання захисту і зменшили заставу Дубневича з 86 млн до 56 млн грн. Різницю - 30 млн грн - на проханням заставодавця, ексдружини нардепа, теж перерахували на ЗСУ.

Відповідно, на армію спрямують усі 86 млн грн внесеної за депутата застави.

Судді також залишили в силі накладене на Дубневича грошове стягнення за неявку до суду. Йому доведеться сплатити ще 5368 грн. Крім того, ВАКС відмовив прокурору в обранні заочного тримання підозрюваного під вартою.

Дубневич не прибув на судове засідання, а приєднався через відеозв’язок і вкотре відмовився повідомити суду своє місцезнаходження. Дубневича пояснив це тим, що “люди, які перебувають на керівних посадах намагаються розправитись з ним”.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Ярослава Дубневича. Його підозрюють у розкраданні газу на 2,1 млрд грн.10 жовтня НАБУ і САП повідомили нардепу про про підозру в організації заволодіння майном держави.

На початку цього місяця ВАКС оголосив Дубневича в міжнародний розшук, оскільки він виїхав з України. Адвокати наполягають, що він продовжує лікуватися, але не кажуть, де.