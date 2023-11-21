Восьмеро представників Укргазбанку погодилися на співпрацю зі слідством і передадуть ЗСУ майже 15 млн гривень, - САП

Засуджені Вищим антикорупційним судом особи, яких обвинувачують у незаконному виведенні коштів із Укргазбанку за так званою "агентською схемою", та які погодилися на співпрацю зі слідством, перерахують майже 15 млн грн на проєкт Збройних сил України "Армія дронів".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"САП продовжує спрямовувати кошти на рахунок "Оборона" Національної платформи "UNITED24" - ще майже 15 млн грн буде перераховано на проєкт Збройних сил України "Армія дронів", які мають сплатити засуджені відповідно до перших обвинувальних вироків у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного виведення коштів із АБ "Укргазбанк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом 2014-2020 років колишнє керівництво банку та інші особи, під виглядом виплати коштів за послуги за залучення клієнтів банку (агентські послуги), які насправді не надавались, заволоділо грошима у сумі 205 млн грн.

САП і НАБУ повідомили про підозру 16 особам, які залучалися до участі в цій "агентській схемі", серед яких - колишні голова Національного банку, заступник міністра юстиції та перший заступник генерального прокурора.

"Із числа підозрюваних осіб восьмеро вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення. Ці підозрювані погодились надати викривальні показання, зокрема щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також щодо осіб, які причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн. Одночасно підозрювані зобов'язалися частково відшкодувати збитки та здійснити донати на підтримку Збройних сил України", - зазначили в САП.

До Вищого антикорупційного суду впродовж серпня 2023 року було скеровано три обвинувальні висновки та вісім угод про визнання винуватості. Наразі Вищим антикорупційним судом ухвалено вироки, якими затверджено такі угоди та притягнуто до кримінальної відповідальності: двох осіб - за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; п'ятьох осіб - за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України; одну особу - за ч. 2 ст. 367 КК України".

Узгоджені покарання пов'язані зі штрафом і позбавленням волі. Однак у зв'язку з наданням викривальних показань засуджених звільнено від покарання зі встановленням випробувального терміну.

"Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до Державного бюджету в межах цих угод, становить 35 млн грн. Крім того, згідно з умовами угод, особи сплатять 14,726 млн грн на проєкт Збройних сил України "Армія дронів", - уточнює пресслужба САП.

Стосовно інших семи підозрюваних наразі здійснюється ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Після виконання вимог ст. 290 КПК стосовно решти підозрюваних буде вирішено питання щодо скерування обвинувального акта до ВАКС.

Нагадаємо, торік у грудні ВАКС заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка. Той раніше обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

У лютому НАБУ повідомило про підозру ще 10 особам у справі "Укргазбанку". П’ятеро з них перебувають за кордоном.