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Зросла кількість жертв унаслідок удару Росії по лікарні в Селидовому

Під завалами виявили другу загиблу людину.

Зросла кількість жертв унаслідок удару Росії по лікарні в Селидовому
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Зросла кількість жертв російського удару по лікарні в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло другої жертви.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами ще може перебувати одна людина. Про це повідомили в МВС.

"Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій", – йдеться у повідомленні.

Удару по лікарні і шахті росіяни завдали серед ночі. Унаслідок влучання по лікарні були поранені вісім людей, станом на ранок  21 листопада було відомо про одну жертву.

Унаслідок удару по шахті загинула одна людина, а 39 гірняків опинилися заблокованими під землею. Їх успішно врятували.

До того, 15 листопада, росіяни вдарили в Селидовому по чотирьохповерхівці. Били серед ночі, коли люди спали. Загинули четверо, троє поранені. 

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