Зросла кількість жертв унаслідок удару Росії по лікарні в Селидовому

Зросла кількість жертв російського удару по лікарні в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло другої жертви.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами ще може перебувати одна людина. Про це повідомили в МВС.

"Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій", – йдеться у повідомленні.

Удару по лікарні і шахті росіяни завдали серед ночі. Унаслідок влучання по лікарні були поранені вісім людей, станом на ранок 21 листопада було відомо про одну жертву.

Унаслідок удару по шахті загинула одна людина, а 39 гірняків опинилися заблокованими під землею. Їх успішно врятували.

До того, 15 листопада, росіяни вдарили в Селидовому по чотирьохповерхівці. Били серед ночі, коли люди спали. Загинули четверо, троє поранені.