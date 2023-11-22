Уночі ППО збила два "шахеди" над Житомирською областю

За попередніми даними, жертв і постраждалих від падіння уламків немає.

Уночі над Житомирською областю Сили протиповітряної оборони збили два російських ударних безпілотники,

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Бунечко.

"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе", - написав він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих від падіння уламків немає.

Нагадаємо, що з 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку. Сили ППО збили всі 14 дронів. А ракета не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.