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Росіяни скинули 25 авіабомб на Бериславський та Каховський райони Херсонщини

Постраждали мирні жителі.

Росіяни скинули 25 авіабомб на Бериславський та Каховський райони Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У вівторок всього за 2,5 години російські окупанти скинули 25 КАБів на Бериславський та Каховський райони Херсонщини. Внаслідок авіаударів постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"російська армія продовжує бити по Херсонщині з авіації. З 11:20 до 13:00 ворог скинув 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів. Відомо про двох постраждалих. У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі – 54-річний місцевий житель", – повідомив Прокудін.

Нагадаємо, ворог обстріляв с. Антонівка на Херсонщині, а також Херсон. Внаслідок атак постраждали мирні мешканці.

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