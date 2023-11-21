На Сумщині створили новий евакуаційний маршрут для українців, які повертаються з окупації

Маршрут створений для українців, які повертаються з окупованих територій через РФ.

У Сумській області створили евакуаційний маршрут для українців, які повертаються з окупаційних територій через РФ. Про це повідомили у Сумській ОВА.

З 17 листопада для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро.

Загалом наразі діють три евакуаційні маршрути (один залізничний і два автобусні).

Окрім зазначеного, люди можуть щоденно скористатись потягом Суми — Київ, а також автотранспортом "Краснопілля — Зернове (Харків)".

Безкоштовне перевезення забезпечує "Укрзалізниця", а також благодійні організації: асоціація "Helping to leave", "Восток SOS", ГО "Проліска", ГО "Плурітон". Для комфортного перебування людей, які прибувають з окупованих територій, у Сумах, зокрема, облаштовано евакуаційний центр.

Нагадаємо, у квітні Україна вимагала від Росії відкрити гуманітарні коридори для жителів тимчасово захоплених територій, які хочуть виїхати з окупації.