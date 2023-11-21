Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності, - Кірбі

Американська стурбованість щодо передачі балістичних ракет посилилась після вересневого візиту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу до Тегерана.

Іранська ракета класу «земля-земля» Fateh 110 демонструється на військовому параді у Тегерані, 22 вересня 2010 р.

США стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет малої дальності для використання проти України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Wall Street Journal.

Американська сторона має дані про передачу Іраном Росії бойових безпілотників, керованих авіабомб та артилерійських снарядів.

Американська стурбованість щодо передачі балістичних ракет посилилась після вересневого візиту міністра оборони РФ Сергєя Шойгу до Тегерана. Під час візиту йому показали іранські балістичні ракети "Абабіль" і "Фатех-110".

Також адміністрація Байдена підтвердили інформацію WSJ про наміри бойовиків ПВК "Вагнер" передати систему ППО "Панцирь-С1" ліванському угрупованню "Хезболла", яке підтримує Іран.

Нагадаємо, раніше іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.