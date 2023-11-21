«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСвіт

ХАМАС може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством, - ЗМІ

Сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони.

ХАМАС може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством, - ЗМІ
Фото: timesofisrael.com

Стало відомо, кого з заручників ХАМАС може звільнити найближчим часом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Заручниками, яких буде звільнено з Гази на першому етапі потенційної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, будуть ізраїльські громадяни та особи з подвійним громадянством”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони. Це стане останнім кроком у завершенні угоди, якщо не станеться чогось непередбачуваного.

Як раніше повідомлялось, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики до припинення вогню в Газі, доки не будуть повернуті все заручники, захоплені бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies