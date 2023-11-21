ХАМАС може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством, - ЗМІ

Сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони.

Стало відомо, кого з заручників ХАМАС може звільнити найближчим часом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Заручниками, яких буде звільнено з Гази на першому етапі потенційної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, будуть ізраїльські громадяни та особи з подвійним громадянством”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ввечері представники уряду Ізраїлю збираються, щоб затвердити угоду з ізраїльської сторони. Це стане останнім кроком у завершенні угоди, якщо не станеться чогось непередбачуваного.

Як раніше повідомлялось, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики до припинення вогню в Газі, доки не будуть повернуті все заручники, захоплені бойовиками палестинського угруповання ХАМАС.