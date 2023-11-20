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Армія Ізраїлю показала СNN вхід до тунелю ХАМАС між школою і лікарнею аль-Шифа

Журналісти сказали, що побачене ними не доводить існування командного центру ХАМАС у цьому тунелі. 

Армія Ізраїлю показала СNN вхід до тунелю ХАМАС між школою і лікарнею аль-Шифа
Фото: скріншот

Журналісти CNN показали кадри з тунелів терористів ХАМАС, виявлених на території найбільшої лікарні Гази аль-Шифа. У матеріалі йдеться, що на шляху до лікарні практично кожна будівля мала пошкодження від обстрілів, багато з них взагалі зруйновані.

Спочатку ЦАХАЛ показав журналістам місце на пляжі, де терористи облаштували плацдарм. Звідти вони поїхали до лікарні – темними порожніми вулицями зі зруйнованими будівлями.

"Коли ми вийшли з бронемашини, нас огорнула суцільна темрява. Нам дозволили використовувати червоне світло лише для навігації до сусідньої будівлі, де ми чекали, доки ізраїльські сили, які вже були на землі, забезпечать охорону території", – йдеться у матеріалі.

Командир групи підполковник Том сказав, що тунель під лікарнею значно більший ніж ті, що він бачив раніше.

"Я стикався з тунелями – у 2014 році в (операції – CNN) Protective Edge я був командиром роти – і цей тунель на порядок більший за стандартний тунель", – сказав він.

ЦАХАЛ пообіцяв "конкретні докази" того, що ХАМАС використовував госпітальний комплекс над землею як прикриття для того, що вони назвали терористичною інфраструктурою під ним, включно з центрами командування та управління.

Кількома днями раніше ЦАХАЛ оприлюднив, як заявлялося, докази зберігання терористами зброї і боєприпасів у лікарні. 

"Але фотографії були далекими від того, щоб довести, що ХАМАС мав об’єкт під нею, і розслідування CNN виявило, що частина зброї переміщувалася", – зазначили журналісти. 

Вони додали, що їм показали вхід до підземного тунелю. Видимість усередину шахти була незначна, тож CNN не вдалося розгледіти, чи є там ті об'єкти, які раніше ЦАХАЛ показував на відео, кажучи, що вони зняті в тунелі під лікарнею. 

"Це, мабуть, найбільш переконливий доказ того, що ЦАХАЛ надав, що під лікарнею може бути мережа тунелів. Безсумнівно, це не означає, що під найбільшою лікарнею Гази є командний центр, але ясно, що внизу є тунель. Бачити, що з’єднується з цим тунелем, абсолютно важливо", – вважають журналісти. 

Ізраїль тижнями, якщо не роками, публічно заявляв, що ХАМАС створив терористичну інфраструктуру під лікарнею. Від здатності довести це багато залежить.

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