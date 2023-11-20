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До України приїхала делегація міністрів і бізнесменів Японії: говоритимуть про реконструкцію

Наступного року Японія проведе конференцію з відновлення України, подібну до тих, що пройшли в Швейцарії та Англії. 

До України приїхала делегація міністрів і бізнесменів Японії: говоритимуть про реконструкцію
Фото: Фото з відкритих джерел

Японська делегація на чолі з представниками міністерства закордонних справ і міністерства промисловості в понеділок прибули до України. Також приїхали представники бізнесу, пише The Guardian із посиланням на японське міністерство і Reuters.

Метою поїздки є обговорення майбутньої конференції з відбудови України, яка пройде в Японії. Уряд Японії під час візиту представляють міністр економіки, торгівлі та промисловості Казучіка Івата разом із міністром закордонних справ Кіото Цуджі.

Вони і представники Японської бізнес-федерації Keidanren планують зустрітися з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 

Конференція щодо відновлення України запланована на початок наступного року. 

Нагадаємо, що перший великий міжнародний захід, присвячений повоєнному відновленню, провели в липні 2022 в Швейцарії. Участь у заході взяли представники 40 країн, зокрема глави держав і урядів.

Наступна така конференція відбулася в червні 2023 у Лондоні. До того, в квітні, присвячений відбудові України захід проходив у Італії

Фактично ж план швидкого відновлення допоміг відбудувати лише деякі об'єкти критичної інфраструктури. Більшість проєктів, які успішно реалізують або реалізували, — це плід кооперації місцевого рівня, коли уряди країн-партнерів (або муніципалітети, або навіть приватний капітал – як відомий приклад зруйнованої вщент, але вже відбудованої вулиці Вокзальної в Бучі) погоджуються допомогти міській адміністрації та фінансують ремонт конкретної будівлі чи кварталу. Докладно читайте в матеріалі LB.ua "Міста України: на чиї гроші відбудова і хто все вирішує". 

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