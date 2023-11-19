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Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту

Інцидент трапився через шторм.

Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Фото: ustafa Kemal Bektaş/AA

Корабель під прапором Панами розколовся навпіл біля берегів Туреччини через шторм, повідомляє Anadolu Ajansı.

Частина судна Pallada, яка дрейфувала до берега, пошкодила бетонні стіни порту Ереглі й амфітеатру.

Екіпаж корабля евакуювали. Після появи інформації про інцидент на місце прибули катер берегової охорони і рятувальники.

За даними порталу Marinetraffic, Pallada вийшов з порту Одеси 3 листопада.

У турецькому місті відключили світло, через шторм повалені дерева і затоплені вулиці.

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Нагадаємо, раніше через шторм Кіаран у Західній Європі загинув п'ятирічний український хлопчик.

Загалом тоді отримали поранення десятки людей. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги. Кіарін прийшов за штормом Бабет два тижні тому. Його появу спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені. 

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