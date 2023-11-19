Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту

Корабель під прапором Панами розколовся навпіл біля берегів Туреччини через шторм, повідомляє Anadolu Ajansı.

Частина судна Pallada, яка дрейфувала до берега, пошкодила бетонні стіни порту Ереглі й амфітеатру.

Екіпаж корабля евакуювали. Після появи інформації про інцидент на місце прибули катер берегової охорони і рятувальники.

За даними порталу Marinetraffic, Pallada вийшов з порту Одеси 3 листопада.

У турецькому місті відключили світло, через шторм повалені дерева і затоплені вулиці.

Нагадаємо, раніше через шторм Кіаран у Західній Європі загинув п'ятирічний український хлопчик.

Загалом тоді отримали поранення десятки людей. Шторм пошкодив будинки, школи закрилися, а авіакомпанії та залізничні компанії припинили надавати послуги. Кіарін прийшов за штормом Бабет два тижні тому. Його появу спричинила потужна течія, що прийшла з Атлантики і викликала зливу та рекордні вітри. У Північній Ірландії та деяких частинах Великобританії зафіксовано сильні повені.