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Померла колишня перша леді США Розалін Картер

У травні цього року у неї діагностували деменцію. 

Померла колишня перша леді США Розалін Картер
Розалін Картер
Фото: The Carter Center

У США померла колишня перша леді країни Розалін Картер, передає СNN.

Їй було 96 років. За інформацією Центру Картера, Розалін відійшла у засвіти у своєму будинку в Плейнсі (штат Джорджія).

У п'ятницю Центр повідомив, що колишня перша леді потрапила до хоспісу. У травні цього року у неї діагностували деменцію. Джиммі Картер почав надавати дружині хоспісну допомогу вдома у лютому після декількох госпіталізацій.

Подружжя Картерів працювали над проблемою миру у всьому світі та правами людини від імені свого Центру, неурядової організації зі штаб-квартирою в Атланті.

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Нагадаємо, чоловік Розалін, колишній президент США Джиммі Картер став рекордсменом з довголіття серед глав Сполучених Штатів, перевершивши Джорджа Буша-старшого. Лише деякі колишні президенти США дожили до 90-річного віку, серед них, зокрема, наступник Картера Рональд Рейган - на момент смерті йому було 93 роки.

У жовтні цього року Картеру виповнилося 99 років.

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