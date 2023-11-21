Індія проводить спільні військові навчання з РФ в Бенгальській затоці

Росія намагається збільшити свою присутність у регіоні і минулого тижня провела навчання з М'янмою.

Індія і Росія проводять спільні навчання військово-морських сил у Бенгальській затоці. Вони триватимуть до середи, з російського боку участь візьме Тихоокеанський флот, пише Telegraph із посиланням на заяву Москви.

Росія намагається збільшити свою присутність у регіоні і минулого тижня провела навчання з М'янмою. Індія не застосовувала санкцій проти Росії, а США раніше висловлювали занепокоєння щодо можливості проведення спільних військово-морських навчань.

Це не перші військові навчання Індії спільно з росіянами за період повномасштабної війни РФ проти України. Торік Індія і Китай, а також Білорусь та інші країни, брали участь у навчаннях "Схід-2022".

Попри війну, Індія, яка була одним із найбільших покупців російської зброї, продовжує зберігати із країною-агресором відносини. Зокрема, купує нафту.

Цього року Індія головує в G20, і на саміт лідерів країн Україну не кликали, хоча в 2022 Індонезія запросила президента Володимира Зеленського до виступу. У МЗС країни це пояснили тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що, на погляд Індії, має відбуватися в Раді безпеки ООН.

Завтра Індія влаштовує онлайн-саміт лідерів G20, і на ньому зібрався виступати російський президент. Це вперше за час повномасштабного нападу на Україну Путін братиме участь в заході із представниками західного світу.