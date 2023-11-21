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Чисельність армії Польщі наближається до 200 тисяч осіб

Міністр оборонии Блащак сподівається "втілити в життя проект найсильнішої сухопутної армії Європи" і вважає, що Польща має "демографічний потенціал для 300-тисячної армії".

Чисельність армії Польщі наближається до 200 тисяч осіб
Фото: EPA/UPG

Польща наростила чисельність армії до 193 тисяч військових.

Про це заявив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас уже понад 193 тисячі професійних солдатів, солдатів територіальної оборони та добровільної військової служби", - зазначив Блащак.

Понад місяць тому він повідомляв про збільшення армії до 187 тисяч осіб.

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Раніше Блащак заявляв про намір збільшити чисельність збройних сил країни до 300 тисяч військових до 2035 року, причому "це мінімум" і ці цифри можуть бути переглянуті у більший бік.

Міністр сподівається "втілити в життя проект найсильнішої сухопутної армії Європи" і вважає, що Польща має "демографічний потенціал для 300-тисячної армії".

Нагадаємо, в липні Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Згодом Міністерство національного оборони процитувало Блащака, який сказав, що Польща збільшуватиме чисельність свого війська на сході, аби відповідати на всі загрози.

Також країна направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Польщі нападом групи "Вагнера". А тим часом російські найманці розпочали "навчання" білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею.

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