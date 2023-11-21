Чисельність армії Польщі наближається до 200 тисяч осіб

Міністр оборонии Блащак сподівається "втілити в життя проект найсильнішої сухопутної армії Європи" і вважає, що Польща має "демографічний потенціал для 300-тисячної армії".

Польща наростила чисельність армії до 193 тисяч військових.

Про це заявив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас уже понад 193 тисячі професійних солдатів, солдатів територіальної оборони та добровільної військової служби", - зазначив Блащак.

Понад місяць тому він повідомляв про збільшення армії до 187 тисяч осіб.

Раніше Блащак заявляв про намір збільшити чисельність збройних сил країни до 300 тисяч військових до 2035 року, причому "це мінімум" і ці цифри можуть бути переглянуті у більший бік.

Міністр сподівається "втілити в життя проект найсильнішої сухопутної армії Європи" і вважає, що Польща має "демографічний потенціал для 300-тисячної армії".

Нагадаємо, в липні Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Згодом Міністерство національного оборони процитувало Блащака, який сказав, що Польща збільшуватиме чисельність свого війська на сході, аби відповідати на всі загрози.

Також країна направила на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Польщі нападом групи "Вагнера". А тим часом російські найманці розпочали "навчання" білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею.