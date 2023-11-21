Щоб зберегти роботу Binance, її гендиректор йде у відставку і постане перед судом США

Чжао також має виплатити штраф у розмірі $50 млн, а Binance - штрафи на загальну суму $4,3 мільярда.

Генеральний директор найбільшої глобальної криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао планує піти у відставку і визнати себе винним у відмиванні грошей, повідомляє WSJ.

Чжао також має виплатити штраф у розмірі $50 млн, а Binance визнає себе винною і погодиться виплатити штрафи на загальну суму $4,3 мільярда. Все це - в обмін на продовження роботи компанії.

Згідно з протоколами суду, Чанпен Чжао має постати перед федеральним судом Сіетла і заявити про своє визнання вини.

Угода зі слідством покладе край тривалому розслідуванню щодо Binance. Чжао заснував фірму у 2017 році та перетворив її на найважливіший центр світового ринку криптовалют. Кримінальне розслідування, зокрема, кинуло тінь на компанію. Керівники нещодавно залишили Binance, а цього року вона звільнила частину своїх співробітників, оскільки щосили намагалася дійти згоди з американською правоохоронною системою.

Угода дозволить Чжао зберегти контрольний пакет акцій у Binance, хоча він не зможе обіймати керівну посаду в компанії. Як свідчать судові протоколи, він має право повернутися до роботи в компанії через три роки після того, як суд призначить спостерігача за дотриманням вимог. Вирок доведеться винести пізніше.

За словами джерел видання, укладання угоди між Міністерством юстиції та Binance було неможливим упродовж кількох місяців.

Підозрюваний проживає в ОАЕ, і цьогоріч зменшив кількість своїх закордонних поїздок. Емірати, до речі, не мають договору зі США про взаємну екстрадицію, однак у 2022-му підписали договір, який розширив можливості обміну доказами між правоохоронними органами.

Нагадаємо, влітку цього року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на найбільшу світову криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпена Чжао. У скарзі Комісії було 13 звинувачень проти Binance, Чжао та оператора її нібито незалежної американської біржі. Регулятор заявив, що біржа штучно завищувала обсяги торгів і відволікала кошти клієнтів, а також не змогла обмежити доступ клієнтів зі США до своєї платформи та ввела інвесторів в оману щодо засобів контролю за ринком.

Раніше Міністерство юстиції США почало розслідування щодо Binance через підозри, що цей майданчик дозволяв росіянам обходити санкції.