Зеленський обговорив із німецьким міністром оборони захист нового "зернового коридору" в Чорному морі

Ішлося також про передання засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Зустріч за участю Бориса Пісторіуса та Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили першочергові потреби українських захисників, зокрема, в контексті захисту альтернативного "зернового коридору" в Чорному морі.

Також ішлося про подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки Німеччини, зокрема щодо передання засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Зеленський і Пісторіус обговорили перспективи посилення співпраці у сфері оборонних індустрій та можливості започаткування спільного виробництва окремих видів озброєння, а також важливість початку переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неофіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд євро.

Нещодавно стартував перший раунд переговорів із ФРН про гарантії безпеки.