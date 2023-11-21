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Зеленський обговорив із німецьким міністром оборони захист нового "зернового коридору" в Чорному морі

Ішлося також про передання засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Зеленський обговорив із німецьким міністром оборони захист нового "зернового коридору" в Чорному морі
Зустріч за участю Бориса Пісторіуса та Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили першочергові потреби українських захисників, зокрема, в контексті захисту альтернативного "зернового коридору" в Чорному морі.

Також ішлося про подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки Німеччини, зокрема щодо передання засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Зеленський і Пісторіус обговорили перспективи посилення співпраці у сфері оборонних індустрій та можливості започаткування спільного виробництва окремих видів озброєння, а також важливість початку переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України.

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Нагадаємо, сьогодні до Києва з неофіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд євро. 

Нещодавно стартував перший раунд переговорів із ФРН про гарантії безпеки.

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