«Кримський міст на біс»: СБУ розповість про резонансні спецоперації, які змінили хід війни

Служба безпеки України розповість раніше невідомі деталі своїх резонансних спецоперацій, які змінюють хід війни. У циклі документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги» спецпризначенці поділяться деталями спецоперації з підриву Кримського мосту, операцій у Бахмуті та ін.

Цикл документальних фільмів анонсували у пресслужбі СБУ.

«Кожна із п’яти серій, яка вийде на телеканалі «1+1 Україна» та в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», буде присвячена окремому епізоду битви за нашу Батьківщину», – розповідають у відомстві.

Відкриє цикл серія «Кримський міст на біс». У ній фахівці СБУ розкажуть про те, як розробляли унікальні надводні дрони «SeaBaby» та як з їхньою допомогою уразили опори мосту.

Вже у цю п’ятницю, 24 листопада о 21:40 глядачі зможуть побачити ексклюзивні документальні кадри спецоперації, яка ускладнила воєнну логістику окупантів у Криму.

Наступна серія циклу — «Бахмут. Дорога життя». Це місто-фортеця була найгарячішою точкою фронту. На нічних рейдах снайпери СБУ знищували «вагнерів», аби допомогти підрозділам ЗСУ втримати ключову логістичну артерію до міста, відому як «Дорога життя».

У серії «Універсальні агенти. Деокупація» йтиметься про звільнення Київщини від російських загарбників. У цьому епізоді розкажуть про діяльність сформованої Службою безпеки агентурно-партизанської мережі та порятунок мешканців окупованого Іванкова.

Ще один фільм під назвою «Лігво ворога. Ліквідація» розповість, як в перший місяць повномасштабної війни спецпризначенці СБУ допомогли виявити і знищити тиловий пункт управління ворога на Поліссі. Саме цей об’єкт відігравав важливу роль для окупантів у їх планах захопити Київ. Тоді було ліквідовано офіцерський склад загарбників, знищено велику кількість озброєння та палива.

Окремий фільм буде присвячений медичному бойовому крилу Центру спецоперацій «А» СБУ «Бойові медики. Смерть зачекає» — саме таку назву має серія про хірургів спецпідрозділу Служби безпеки, які повертають поранених воїнів до життя поблизу лінії фронту. І все це — у надскладних умовах.

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Далі буде багато сюрпризів», – зазначає у документальному фільмі Голова СБУ Василь Малюк.

Не пропустіть премʼєру фільму «Кримський міст на біс» 24 листопада о 21:40 на телеканалі «1+1 Україна» та о 22-30 в ефірі національного телемарафону. Також виходи наступних серій циклу заплановані щоп’ятниці на цих же майданчиках.

Напередодні спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” російських окупаційних військ.