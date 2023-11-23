На Харківщині родини переховують від евакуації чотирьох дітей

Із Куп’янського району Харківської області, де оголошена примусова евакуація, треба вивезти ще четверо дітей, однак родини їх переховують.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вони виїхали зі своїх місць постійного проживання, але, за нашими даними, вони продовжують перебувати на Куп’янському напрямку", – сказав Синєгубов.

Він розповів, що родини погодилися на виїзд, але коли прибули евакуаційні групи, нікого не було вдома. Люди переїхали в межах населеного пункту, переховуються на інших вулицях, тож поліція змушена робити подворовий обхід.

Нагадаємо, станом на 18 листопада із небезпечних громад Куп’янського району Харківщини евакуювали 283 дітей.

Протягом минулої доби, 22 листопада, артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали щонайменше 18 населених пунктів Харківської області. Поранено чоловіка.