Снайдер: "втомлені" від війни, можливо, хочуть перемоги Путіна, але бояться сказати про це

Історик не погоджується з тим, що війна зайшла в глухий кут, бо вважає, що захід може посилити підтримку, що допоможе Україні отримати перевагу.

Американський історик Тімоті Снайдер, професор Єльського університету і амбасадор платформи підтримки України United 24, не погоджується, що ситуація на війні в Україні – це "глухий кут". На його погляд, поточний стан може виправити Захід, посиливши допомогу, сказав він у розмові з The Guardian.

Він вважає, що продовження військової допомоги на високому рівні може дозволити Україні отримати перевагу. Снайдер сказав, що ненавидить аналогію із глухим кутом, бо війна – це не гра в шахи.

"У шахах на дошці дуже багато фігур, і причина, чому ви потрапляєте в глухий кут, полягає в тому, що ваші фігури розташовуються певним чином", – сказав він.

Проте війна не є віддзеркаленням настільної гри, стверджує історик, оскільки кількість ресурсів чи зброї, доступних для кожної сторони, не обмежена: "Причина, чому я ненавиджу аналогію з патовою ситуацією, полягає в тому, що вона припускає, що ми не можемо просто скинути ще п’ять ферзів на українську дошку, а ми можемо зробити це будь-коли".

Історик вважає, що серед російської влади та "еліти" є багато людей, які насолоджуються жорстокістю і їм подобається ідея позбавити українців води, їжі, тепла та енергії взимку.

Снайдер також вважає, що ті американські політики, які проти продовження допомоги Україні, використали недобросовісні аргументи, вимагаючи аудиту витрат США на Україну, бо не врахували того, що вони ніколи не проводили аудит власного Міноборони.

Іншим аргументом є "втома від війни" і Снайдер назвав це сміховинним: "Ми не втомлені, нас легко відволікти". Професор стверджує, що ті, хто відстоює таку позицію, можливо, бажають перемоги Путіна, але бояться про це сказати.

Хоча історик визнав, що наступ Києва на суші вичерпав темп, переважно через труднощі з розмінуванням глибокого оборонного поясу Росії, він стверджує, що Україна продемонструвала значно більшу винахідливість у відбитті початкового вторгнення, повернувши частину території.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Він провів порівняння із подіями Першої світової війни. Головком також опублікував для The Economist розлогу колонку з аналізом стану на фронті. Головком наголосив, що війна зараз переходить у позиційну, і що задля виходу з цього стану потрібна низка речей: завоювання переваги у повітрі, подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовки необхідних резервів, нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби. Роздуми він наводив з військової точки зору, а не політичної, але наголосив, що позиційна війна призведе до її затягування, що вигідне ворогу.

Слова Залужного розкритикували в Офісі президента: заступник Єрмака Ігор Жовква на це вирішив заявити, що після публікації "його в паніці запитували", чи ми в глухому куті. Він також вирішив порекомендувати військовим "менше коментувати" події на фронті. Сам Володимир Зеленський сказав, що патової ситуації немає. Він також заявив, що "залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність".