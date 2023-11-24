Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів у тилу ворога, – МО Британії

Зокрема, внаслідок удару по колоні вантажівок у селі Гладківка на Херсонщині загинуло, ймовірно, понад 70 російських окупантів.

Ілюстративне фото: наслідки удару по окупантах у селищі Кумачове на Донеччині 19 листопада

Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських далеких високоточних ударів далеко за лінією фронту.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області.

19 листопада удар по російських військових, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому, за 60 км від лінії фронту, ймовірно, спричинив десятки втрат.

При цьому відомство зазначає, що Україна також постраждала від подібних інцидентів: 3 листопада під час церемонії нагородження від російської балістичної ракети загинули 19 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Солдати на фронті, як правило, добре обізнані про радіус дії систем озброєння супротивника. Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалого бойового розгортання, командири стикаються з гострою дилемою: вони повинні збалансувати ефективну практику утримання військ розосередженими і вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TnJ3VXei3r — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 24, 2023

Нагадаємо, сьогодні вночі окупований Крим був атакований безпілотниками. Відомо про ураження військової частини росіян біля Джанкою.