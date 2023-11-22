Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ підтвердили успішний удар по російських морпіхах під час концерту в тилу ворога на окупованій Донеччині

Сили оборони України таким чином передали вітання росіянами із їхнім “днем артилериста”.

ЗСУ підтвердили успішний удар по російських морпіхах під час концерту в тилу ворога на окупованій Донеччині
Фото: скриншот відео

Сили оборони України 19 листопада успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти у селищі Кумачове на Донеччині. 

Це підтвердив СтратКом ЗСУ. 

За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста.

“Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!” - зазначили у ЗСУ. 

Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення

Також загинула московська акторка Поліна Меньших, яка прибула на окуповану частину України розважати російських окупантів.

У ЗСУ це також назвали помстою за нещодавній удар по українській 128-й бригаді на Запоріжжі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies