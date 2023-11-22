Сили оборони України 19 листопада успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти у селищі Кумачове на Донеччині.

Це підтвердив СтратКом ЗСУ.

За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста.

“Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!” - зазначили у ЗСУ.

Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення.

Також загинула московська акторка Поліна Меньших, яка прибула на окуповану частину України розважати російських окупантів.

У ЗСУ це також назвали помстою за нещодавній удар по українській 128-й бригаді на Запоріжжі.