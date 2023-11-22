Почалася онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн". "Меседж до Путіна: він не зможе перечекати або перемогти в змаганні воль"

Розпочалася онлайн-зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Головує, як і завжди, міністр оборони США Ллойд Остін, а участь беруть близько 50 країн.

Це – вже 17 зустріч у такому форматі. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров.

"Як ви можете знати, я нещодавно повернувся з Києва, де (бачився – Ред.) з президентом Зеленським, міністром Умєровим та генералом Залужним. Також зустрівся з хоробрими українськими військовими, які щойно повернулися з передової", – сказав Остін.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/pftQsqZ8ry — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 22, 2023

Він наголосив що його меседж українцям простий: США стоятимуть поруч із Україною стільки, скільки потрібно.

Фокус у підтримці України – допомогти пройти зиму та захистити критичну інфраструктуру.

"Оскільки Україна заходить у другу воєнну зиму, я зібрав цю групу, щоб поставити Україні засоби ППО для захисту її людей", – сказав він.

За словами міністра оборони США, за час існування Контактної групи з питань оборони України (з квітня 2022) вдалося зібрати близько $80 млрд.

"Мій меседж до Путіна: він не зможе перечекати або перемогти в змаганні воль", – наголосив Остін.

Він додав, що Росія шукає підтримки в Ірану та КНДР. Також до Москви їздили лідери терористів ХАМАС, які атакували Ізраїль. Остін зазначив, що Іран підтримує війну проти Ізраїлю та проти України, і це є глобальним викликом. Він наголсоив, що США мають здатність допомагати і України, і Ізраїлю.

Остін зазначив, що протягом усіх 20 місяців повномасштабної війни українці хоробро захищають свою країну і борються за свободу. Сили оборони відвоювали половину територій, захоплених росіянами за час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що попереднє засідання Контакної групи з питань оборони України проходило в Брюсселі. Воно відбулося в очному форматі.