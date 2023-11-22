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На шляху до Києва зупинили вантажівку, що перевозила дерева із зони ЧАЕС без належних документів

У вантажівці знаходилось три тонни дерев.

На шляху до Києва зупинили вантажівку, що перевозила дерева із зони ЧАЕС без належних документів
Фото: ДПСУ

На шляху до Києва зупинили вантажівку, що перевозила дерева із зони ЧАЕС без належних документів. 

Про це повідомляє ДПСУ. 

“Ландшафтний дизайн з присмаком екологічної катастрофи. Три тонни кори дерев з ЧАЕС без належних документів та дозиметричного контролю виявили прикордонники під час перевірки та зовнішнього огляду в вантажівці, що прямувала до Києва. Такий багаж намагався вивезти чоловік із зони відчуження на Житомирщині. Він пояснив, що везе небезпечний декоративний елемент ландшафтного дизайну до столиці з метою збуту”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонни зазначили, що для прийняття правового рішення викликали колег з Національна поліція України.

 

Нагадаємо, нещодавно Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю. Його використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках.

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