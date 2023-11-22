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Росія різко збільшила кількість штурмових дій та авіаударів, – Тарнавський

Ворог кидає з авіації авіабомби. 

Росія різко збільшила кількість штурмових дій та авіаударів, – Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Ворог різко збільшив кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку. Окупанти скидають керовані авіабомби з Су-35.

Водночас у ворога зросли втрати у живій силі та бронетехніці. Про це повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема – самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено", – написав він.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'яти ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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