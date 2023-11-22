Нікополь залишився без води через обстріли, ще в одному районі Дніпропетровщини пошкоджено газопроводи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Нікополі Дніпропетровської області ворог поцілив по мережі водопостачання.

Служби працюють над відновленням подачі води людям. Офіс президента тримає це питання на контролі.

При цьому місцева влада Нікополя закликала місцевих мешканців терміново поповнити запаси води.

“Роботи по відновленню сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання”, - повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Крім того, Міненерго повідомило, що через бойові дії в одному з районів Дніпропетровської області було пошкоджено два ввідних газопроводи. Від газопостачання відключено приватні будинки. Кількість таких будинків не зазначається.

Нагадаємо, росіяни за минулу добу обстріляли 12 областей України. Ворог обстрілює мирні населені пункти як з артилерії, так і керованими авіабомбами.