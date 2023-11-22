Росіяни за добу обстріляли 12 областей України, – зведення ОВА

Ворог обстрілює мирні населені пункти як з артилерії, так і керованими авіабомбами.

Росіяни за минулу добу обстріляли 12 областей України.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій станом на ранок 22 листопада.

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Уламки одного зі збитих "шахедів" впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, пошкоджена господарська нежитлова споруда. Пожежа була ліквідована силами ДСНС. Травмованих та загиблих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

В Одеській тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П. На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

У Сумській зранку росіяни здійснили обстріл з ракетних систем залпового вогню Юнаківської громади. Зафіксовано п'ять вибухів. Попередньо – без наслідків. Також сьогодні вночі сили ППО знищили ворожий БпЛА. Вчора протягом дня зафіксовано 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

У Чернігівській за добу росіяни провели вісім обстрілів (64 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони, використав міномети, зафіксовано використання некерованих авіаційних ракет та FPV-дронів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській прифронтові села – під постійним ворожим вогнем, зокрема – Макіївка та Невське. З авіації ворог вдарив по Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 124 обстріли (514 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне та Бударки. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де відбито три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка.

У Запорізькій рашисти гатили по області з усіх видів озброєння, зафіксовано 150 ударів по 23 населених пунктах. 120 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Щербаків, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл. Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 10 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Кам'янського, 18 БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Малих Щербаках, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову. Мирні жителі не постраждали, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури та житлові будинки – надійшло 35 повідомлень про руйнування.

У Житомирській вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе. За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає.

У Дніпропетровській протягом учорашнього дня ворог двічі накривав Нікопольський район артилерією. Скинув боєприпас з БпЛА і вгатив трьома дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Люди цілі. Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольському району з важкої артилерії. У районному центрі поранені чоловіки 61 та 37 років. Пошкоджені вісім приватних будинків, гараж, авто, газогін. Через понівечені лінії електропередач без світла лишилися понад 1200 родин. Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих. Оборонці з ПвК "Схід" збили за добу три "шахеди" над областю.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – шість населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Північне, Максимільянівка, Новобахмутівка, Сєверне. Пошкоджено чотири житлових будинки, з них один – багатоквартирний.

У Миколаївській цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 115 обстрілів (524 снаряди), з них по Херсону – 12 обстрілів (46 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні. Вчора зранку ворог вдарив по Херсону. Поцілили по житловому будинку. Поранення отримав 59-річний чоловік. У Бериславі під час ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 74-річний чоловік.

Ворог продовжує бити по Херсонщині з авіації: по місту Берислав ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський та Каховський район загалом за добу армія РФ скинула 28 бомб. У Бериславі було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився власник. 65-річний чоловік загинув на місці. Під час обстрілу ще один 57-річний містянин знаходився на вулиці. Він отримав численні травми. У Новобериславі внаслідок авіаційного обстрілу травми отримав 54-річний чоловік. Також росіяни вкрили вогнем Антонівку. Поранення отримали 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Їх доставили до медзакладу з вибуховими травмами. Внаслідок обстрілу Тягинки поранень зазнала 78-річна жінка. За добу в області одна людина загинула, семеро – дістали поранення.

Нагадаємо, уночі Росія випустила по Україні 14 "шахедів". Усі збили сили ППО. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.

Також нагадаємо, що вчора ввечері росіяни вдарили з безпілотника по автівці “швидкої” на Херсонщині. Дивом медики не постраждали.