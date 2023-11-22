Кожна п’ята українська сім’я відчуває нестачу продовольства через війну, – ООН

Україна, яка до повномасштабної війни щорічно годувала 400 млн осіб по всьому світу, зараз стикається з продовольчою проблемою: у 80% населених пунктів поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 21 листопада, заявив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Голлінгсворт, повідомляє Укрінформ.

Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію в Україні у зв’язку з російською війною та її наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

Метью Голлінгсворт повідомив, що «сьогодні приблизно кожна п'ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства», передусім біля зони бойових дій.

Він додав, що понад 900 тис. осіб, «які все ще живуть у радіусі 30 км від лінії фронту», відчувають найгостріші потреби у забезпеченні продовольством, які посилюються взимку.

Голлінгсворт наголосив, що «в одній з найвагоміших житниць у світі сотні тисяч людей, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги».

За словами представника програми, ВПП забезпечить продовольством близько 750 тис. із цих людей протягом зими. Крім того, ще 1,5 млн отримають грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій.

Він розповів, що з середини липня задокументовано 31 напад на об'єкти, що мають вирішальне значення для виробництва та експорту зерна. 28 з них - в Одеській області, де розташовані «життєво важливі» чорноморські морські й дунайські річкові термінали, «необхідні для світової торгівлі й виробництва продовольства».

До лютого 2022 року на Україну припадало 9% світового експорту пшениці, 15% – кукурудзи та 44% – соняшникової олії, нагадав представник ВПП.

Він зазначив, що Україна вже зазнала збитків сільськогосподарському сектору на 40,2 млрд доларів.

“Ми всі маємо зосередити наші зусилля на задоволенні нагальних потреб цієї країни, зокрема у довгостроковій перспективі, аби гарантувати, що цей сільськогосподарський центр буде швидко відновлений і зможе допомагати голодуючим у всьому світі, бо коли вибухне чергова продовольча криза, світ знову потребуватиме України”, - підкреслив Голлінгсворт.

Нагадаємо, нещожавно Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що кількість підтверджених випадків загибелі цивільних осіб в Україні перевищує 10 тисяч. Понад 560 – діти. В ООН зазначають, що реальна цифра загиблих цивільних може бути значно вищою.