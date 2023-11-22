Євросоюз надав Україні допомогу на 1,5 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз надав Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші будуть витрачені на підтримку економічної стабільності.
Про це повідомила у мережі Х президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни, яку розв'язала Росія. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – йдеться у повідомленні.
Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023
Today we disburse a new €1.5 billion.
Our support to Ukraine has now reached €85 billion.
More will come.
We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9
Голова Єврокомісії додала, що загалом допомога Україні від ЄС сягнула 85 млрд євро.
"Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року", – зазначила вона.
Нагадаємо, у листопаді Єврокомісія виділила 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. З них 100 млн євро підуть на потреби в Україні та 10 млн євро – на підтримку українських біженців і приймаючих громад у Молдові.