​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
ГоловнаЕкономікаДержава

Євросоюз надав Україні допомогу на 1,5 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Підтримка ЄС цього року вже становить 16,5 млрд євро.

Євросоюз надав Україні допомогу на 1,5 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Європейський Союз надав Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші будуть витрачені на підтримку економічної стабільності.

Про це повідомила у мережі Х президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни, яку розв'язала Росія. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – йдеться у повідомленні.

Голова Єврокомісії додала, що загалом допомога Україні від ЄС сягнула 85 млрд євро.

"Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року", – зазначила вона.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, у листопаді Єврокомісія виділила 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. З них 100 млн євро підуть на потреби в Україні та 10 млн євро – на підтримку українських біженців і приймаючих громад у Молдові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies