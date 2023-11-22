Євросоюз надав Україні допомогу на 1,5 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Підтримка ЄС цього року вже становить 16,5 млрд євро.

Європейський Союз надав Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші будуть витрачені на підтримку економічної стабільності.

Про це повідомила у мережі Х президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни, яку розв'язала Росія. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – йдеться у повідомленні.

Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023

Голова Єврокомісії додала, що загалом допомога Україні від ЄС сягнула 85 млрд євро.

"Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року", – зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді Єврокомісія виділила 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. З них 100 млн євро підуть на потреби в Україні та 10 млн євро – на підтримку українських біженців і приймаючих громад у Молдові.